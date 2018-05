POL-FL: Einbrecher auf frischer Tat ertappt, flieht und wird beim nächsten Einbruchversuch festgenommen

Garding, Kreis NF (ots) - Mittwochabend (02.05.2018) wurde ein Tankstellenpächter-Ehepaar in Garding gegen 23.15 Uhr aus dem Schlaf gerissen. Der Grund war Lärm aus der neben dem Wohnhaus befindlichen Tankstelle. Beide liefen in den Verkaufsraum der Tankstelle und erwischten einen Einbrecher auf frischer Tat. Dieser floh, als er die beiden bemerkte, durch die zuvor eingeschlagene Eingangstür. Die Polizei wurde umgehend alarmiert. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief vorerst ergebnislos. Bereits eine halbe Stunde später (00.15 Uhr) und nur 500 m entfernt, versuchte jemand auf die gleiche Art und Weise eine Schaufensterscheibe eines Elektromarktes in der Süderstraße einzuwerfen. Der Täter wurde jedoch von einem Zeugen beobachtet, der umgehend den Polizeinotruf wählte. Den bereits in der Nähe eingesetzten Beamten der Polizeistation Garding gelang es zwei Minuten später einen amtsbekannten 19-Jährigen festzunehmen. Er hatte sich auf dem Gelände eines Baumarktes versteckt. Die Täterbeschreibung der Tankstellenpächter passte ebenfalls auf seine Person, so dass davon ausgegangen wird, dass er auch für diesen Einbruch verantwortlich sein könnte. Der junge Mann wurde wenig später dem Husumer Polizeigewahrsam zugeführt. Die Ermittlungen dauern an.

