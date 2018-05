POL-FL: Steinberg, Kreis Schleswig-Flensburg - Nach Raubüberfall in Steinberg 3000 Euro Belohnung ausgesetzt!

Das am Tatort aufgefundene Armband mit der Gravur "Heinz" Quellenangabe: Polizeidirektion Flensburg Bild-Infos Download

Steinberg, Kreis SL-FL (ots) - Im letzten Jahr wurde am 26.03.2017 ein Rentner-Ehepaar in ihrem Einfamilienhaus in Steinberg überfallen. Die maskierten und bewaffneten Täter bedrohten und schlugen ihre Opfer, durchsuchten das Haus und entkamen unerkannt.

Am Tatort wurde ein Armband mit der Gravur "Heinz" aufgefunden.

-Wer kennt Personen, die vor dem 26.03.2017 im Besitz eines solchen Armbandes waren?

-Wer kann Angaben zu der Tat machen?

Für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen, ist eine Belohnung in Höhe von 3000 Euro ausgesetzt.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Schleswig, Telefon: 04621- 840, Schleswig.KPSt@polizei.landsh.de, jede andere Polizeidienststelle oder den Polizeiruf 110.

