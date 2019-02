Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190214 - 175 Frankfurt-Sachsenhausen: 27-Jähriger festgenommen

Frankfurt (ots)

(fue) Auf bislang ungeklärte Weise verschaffte sich am Mittwoch, den 13. Februar 2019, zwischen 05.00 Uhr und 07.35 Uhr eine Person Zugang zu den Kellerräumen und der Tiefgarage eines Hauses in der Bruchstraße.

Dort stellte die Person verschiedenen Gegenstände zum Abtransport bereit, welche aus dem Hausflur, den Kellerräumen und der Waschküche des Hauses stammten. Aus einem in der Tiefgarage abgestellten Pkw wurden noch die Bedienknöpfe für die Heizung und Beleuchtung entwendet.

Zwei Zeugen sahen den Beschuldigten in dem Wagen sitzen und verständigten die Polizei. Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 27-jährigen ohne festen Wohnsitz.

Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

