POL-PDPS: 1 Kilogramm Amphetamin sichergestellt

Rodalben (ots) - Am letzten Wochenende kontrollierte eine Zivilstreife der Polizei einen 20-Jährigen in Rodalben. Bei der Durchsuchung des bereits einschlägig wegen Drogendelikten in Erscheinung getretenen Mannes konnte Amphetamin aufgefunden werden. In dessen Wohnung entdeckten die Beamten dann anschließend noch ein Behältnis mit fast einem Kilo Amphetaminpaste. Die Drogen werden nun auf ihren Wirkstoffgehalt untersucht. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der vorläufig Festgenommene, nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft in Zweibrücken, wieder auf freien Fuß gesetzt. Er muss sich nun wegen eines Verbrechens nach dem Betäubungsmittelgesetz verantworten. Das Rauschgiftkommissariat Pirmasens hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell