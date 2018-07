POL-PDPS: Unfallflucht

Zweibrücken (ots) - Am Dienstag gegen 19.45 Uhr befuhr eine 67-jährige Frau aus Zweibrücken von der Landauer Straße kommend in Richtung L 471. Die Dame wollte nach links in Richtung Bahneinschnitt abbiegen. Während des Abbiegevorgangs näherte sich von hinten ein schwarzer BMW X5, der die L 471 aus Fahrtrichtung Contwig befuhr. Der BMW schob sich zwischen dem Fahrzeug der Frau und der Leitplanke hindurch. Hierbei stieß er sowohl gegen die rechte Fahrzeugseite der Frau als auch gegen die Leitplanke. Der bislang unbekannte BMW-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den von ihm entstandenen Schaden zu kümmern. Am Auto der Frau entstand ein Schaden von 5000 Euro, der BMW dürfte erheblich beschädigt sein.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 06332/976-0 entgegen.

