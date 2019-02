Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190218 - 192 Frankfurt-Bonames: Wohnungsbrand

Frankfurt (ots)

(fue) Am Sonntag, den 17. Februar 2019, gegen 15.00 Uhr, kam es auf dem Balkon einer Wohnung im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses im Ben-Gurion-Ring zu einem Brand. Auf dem Balkon befand sich Unrat aus der Wohnung. Den Mietern gelang es, sich rechtzeitig in Sicherheit zu bringen, bevor die Flammen in der Wohnung wüteten. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr wurde die Wohnung komplett zerstört. Auch die im 2. Stockwerk darüber befindliche Wohnung wurde stark in Mitleidenschaft gezogen.

Personen wurden nicht verletzt, der insgesamt entstandene Sachschaden beziffert sich auf etwa 100.000 Euro.

