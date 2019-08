Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Kraftfahrzeugroller frisiert

Werl (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf der Hammer Straße hielten Polizeibeamte am Dienstagabend, gegen 22.49 Uhr, einen 23-jährigen Mann aus Hamm mit seinem Kraftfahrzeugroller an. Die Beamten stellten fest, dass die Drosselvorrichtung offensichtlich nicht eingriff, so dass der Verdacht bestand, dass der Roller schneller als die erlaubten 25 km/h fahren würde. Der Hammer gab hierauf zu, dass ein getauschtes Steuergerät die Leistungssteigerung verursachen würde. Dieses wurde daraufhin sichergestellt. Somit reichte auch die vorgelegte Mofa-Prüfbescheinigung nicht mehr zum Führen des schnelleren Rollers aus. Weiterhin entstand der Eindruck, dass der Mann unter Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren sein könnte. Den Konsum am Vortag gab er zu, worauf ihm eine Blutprobe im Werler Krankenhaus entnommen worden ist. Für den Transport dorthin musste noch sein Rucksack durchsucht werden. Auch hier wurden die Beamten fündig und stellten ein Einhandmesser sicher. (reh)

