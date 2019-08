Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Unfallflucht in der Soesterstraße

Lippstadt (ots)

Eine Erwitterin parkte am Dienstag in der Zeit zwischen 12.15 Uhr und 13.15 Uhr ihren weißen Audi A 1 auf einem Kundeparkplatz in der Soesterstraße. Bei ihrer Rückkehr stellte sie linksseitig am Wagen frische Kratzspuren fest, die vermutlich von einem anderen Verkehrsteilnehmer verursacht worden sind. Der Unfallverursacher meldete nach bisherigen Erkenntnissen nicht und entfernte sich vom Unfallort. Der Sachschaden wird von der Polizei auf 1.000 Euro geschätzt. Zeugen haben die Möglichkeit sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell