Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee - Mit dem Auto überschlagen

Möhnesee (ots)

Heute, gegen 10 Uhr, befuhr eine 27-jährige Arnsbergerin mit ihrem Auto die Möhnestraße von Niederense kommend in Richtung Günne. In einer langgezogenen Linkskurve verlor sie aus unerklärlichen Gründen die Kontrolle über ihren Wagen und geriet nach links von der Fahrbahn in den Straßengraben. Dort überschlug sich ihr Auto. Die 27-Jährige konnte sich noch selbständig aus dem Wagen befreien. Sie wurde anschließend mit dem Rettungswagen in ein Arnsberger Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird von der Polizei auf 4.000 Euro geschätzt. (reh)

