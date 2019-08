Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - 60 Meter Hecke abgebrannt

Soest (ots)

Am Montag, gegen 13 Uhr, brannten zirka 60 Meter einer Hecke und ein angrenzendes Feld in der Straße Volmarsteinweg in Thöningsen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Brandstiftung kann zurzeit nicht ausgeschlossen werden. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

