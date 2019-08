Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Welver - Unfallflucht mit einer Schwerverletzten - Polizei sucht Zeugen

Welver (ots)

Eine 18-jährige Autofahrerin aus Welver befuhr am Montagnachmittag, gegen 17.20 Uhr, die Straße Berksen von Natteln in Richtung Brunnenstraße. Im Kurvenausgang einer Linkskurve kam ihr dann ein schwarzer Wagen entgegen. Da das schwarze Auto bereits teilweise auf ihrer Fahrbahn war, bremste sie und lenkte ihren Wagen weiter nach rechts. Hierbei kam sie auf den Grünstreifen und verlor die Kontrolle über ihren Toyota. Ihr Wagen kommt letztendlich im Graben zum Stillstand. Der Fahrer oder die Fahrerin des schwarzen Wagens setzte die Fahrt fort, ohne sich um das weitere Unfallgeschehen zu kümmern. Aufgrund ihrer Verletzungen wurde sie in ein Soester Krankenhaus gebracht, wo sie stationär aufgenommen wurde. Der Unfallschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 02922-91000 zu melden. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell