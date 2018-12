POL-ME: Dank aufmerksamer Zeugen: Polizei fasst Diebesbande - Ratingen - 1812024

Mettmann (ots) - Aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass die Polizei gestern Mittag (5. Dezember 2018) in Ratingen-Lintorf eine Diebesbande festnehmen konnte.

Gegen 12:30 Uhr beobachtete eine Zeugin in einem Supermarkt an der Duisburger Straße zwei Männer und zwei Frauen beim Klauen. Außerdem bemerkte sie, wie die vier Personen in einen VW Passat mit ausländischem Kennzeichen stiegen und damit wegfuhren. Ein Freund der Zeugin machte mit seinem Handy ein Foto von dem Fahrzeug und gemeinsam gingen die beiden dann zum Marktleiter, um ihre Beobachtungen mitzuteilen.

Der Marktleiter machte sich nun in Begleitung einer Angestellten auf die Suche nach dem Passat. Auf einem Supermarktparkplatz an der Rehhecke konnten die beiden das Auto ausfindig machen und beobachten, wie ein Mann und zwei Frauen den Laden betraten, während der andere Mann in dem Auto wartete. Nun informierte der Marktleiter die Polizei.

Kurz darauf trafen die Beamten auf dem Supermarktparkplatz ein. Eine Mitarbeiterin des Supermarkts machte sie darauf aufmerksam, dass drei Ladendiebe über den Fohlenweg in Richtung Am Potekamp flüchtig seien. Ein Beamter verfolgte die Tatverdächtigen und stellte Diebesgut aus dem Supermarkt bei ihnen sicher.

Ferner kontrollierten die Polizisten den VW Passat des Quartetts. Hier stellten sie fest, dass diverses Diebesgut, darunter Spirituosen, Kleidung, Nahrungsmittel sowie Haushaltsartikel aus dem Supermarkt im Kofferraum versteckt war.

Da die Polizisten vor Ort die Identität der Personen nicht eindeutig feststellen konnten und sie unter dem dringenden Tatverdacht des bandenmäßigen Ladendiebstahls stehen, nahmen sie die beiden Männer und Frauen vorläufig fest und brachten sie zur Wache. Auf sie wartet nun ein Strafverfahren.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Fax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/mettmann

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell