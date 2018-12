POL-ME: Schloss Laach: Auto ausgebrannt - Polizei sucht Zeugen - Monheim - 1812023

1 weiterer Medieninhalt

Die Feuerwehr Monheim konnte den Fahrzeugbrand löschen. Der Audi brannte vollständig aus, dabei griff das Feuer auch auf umstehende Bäume sowie einen Zaun über. Bild-Infos Download

Mettmann (ots) - In der Nacht zum heutigen Donnerstag (6. Dezember 2018) ist ein Auto auf dem Feldweg "Altjudenhof" am Schloss Laach in Monheim am Rhein vollständig ausgebrannt. Die Polizei geht bei der Brandursache von Brandstiftung aus und sucht nun nach Zeugen. Verletzt wurde niemand.

Um kurz nach 1:30 Uhr bemerkte ein Paar, welches gerade auf dem Feldweg zwischen dem Schleiderweg und der Alfred-Nobel-Straße unterwegs war, einen Feuerschein im hinteren Bereich von Schloss Laach. Als die Monheimerin und der Monheimer nachschauten, stellten sie fest, dass ein am Feldweg "Altjudenhof" abgestellter Audi A6 Kombi in voller Ausdehnung brannte und das Feuer schon auf umstehende Bäume und einen Zaun übergegriffen hatte.

Die beiden alarmierten sofort die Feuerwehr Monheim, welche den Brand löschen konnte. Zudem nahmen Experten der Kreispolizeibehörde Mettmann Ermittlungen zur Brandursache auf. Sie stellten das Fahrzeug zu weiteren Maßnahmen sicher und ließen es abschleppen. Derzeit gehen die Beamten von Brandstiftung aus. Bei dem Brand entstand ein Schaden in Gesamthöhe von rund 10.000 Euro.

Die Polizei suchte im Nahbereich nach möglichen Tatverdächtigen, konnte jedoch keine Feststellungen mehr machen. Daher erhoffen sich die Beamten nun durch Zeugenhinweise neue Erkenntnisse. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Monheim jederzeit unter der Rufnummer 02173 9594-6350 entgegen.

