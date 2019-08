Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Eigentümerversammlung eskaliert

Lippstadt (ots)

Am Montagabend, gegen 20.05 Uhr, wurde ein Streitgespräch aus einer zuvor durchgeführten Eigentümerversammlung in Lipperbruch, in der Richthofenstraße mit Fäusten weitergeführt. Nach dem sich ein dort wohnender Lippstädter über das Parkverhalten einer Bewohnerin beschwerte und sie nach Zeugenaussagen verbal aggressiv verhielt, versuchte ein anderer Bewohner die Situation zu schlichten. Hierauf nahm der Beschwerdeführer den mutmaßlichen Schlichter in den Schwitzkasten und schlug wiederkehrend auf ihn ein, selbst als er bereits zu Boden ging. Die hierdurch entstandenen Verletzungen waren so schwer, dass der Mann später stationär im Krankenhaus aufgenommen werden musste. Der Beschwerdeführer konnte durch die Polizei in seiner Wohnung angetroffen werden. Er gab an, dass er von dem Verletzten zuvor provoziert und angegriffen worden wäre. Er hätte sich nur wehren wollen. (reh)

