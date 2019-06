Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Simonswald: Unfallursache medizinischer Art

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN

Am Montag fuhr ein Autofahrer um die Mittagszeit auf der L 173 von Simonswald kommend in Richtung Gütenbach. Bereits hier fiel einem hinterherfahrenden Zeugen der merkwürdige Fahrstil des Autofahrers auf. An der Abzweigung nach Wildgutach bog der Wagen in Richtung Wildgutach ab und prallte dann wenige Meter später gegen die Schutzplanke. Obwohl nur geringer Sachschaden entstand, war der ältere Autofahrer nicht mehr ansprechbar. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Sein Gesundheitszustand muss als kritisch betrachtet werden. Sehr wahrscheinlich dürfte hierfür und auch als Ursache für den Verkehrsunfall eine medizinische Vorerkrankung eine Rolle spielen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

