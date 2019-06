POL-FR: Umkirch, Betrunken in den Graben

Polizeipräsidium Freiburg

Umkirch - Am Sonntag 23.06.2019 gg. 05:45 Uhr kam ein Pkw-Fahrer in Umkirch auf einem landwirtschaftlichen Weg in der Verlängerung Bühlweg nach links von der Fahrbahn ab und blieb im angrenzenden Straßengraben stecken. Die hinzugerufene Streifenwagenbesatzung des Polizeirevier Breisach konnte den Grund für den Verkehrsunfall sehr schnell feststellen. Der Mann hatte eine Alkoholisierung von 1,84 Promille. Die Einbehaltung des Führerscheines und eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Freiburg sind die logische Konsequenz. Der Schaden am Pkw beträgt ca. 1000 Euro.

