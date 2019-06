Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Waldshut: Dieb schleicht sich ins Haus - Geldbeutel gestohlen - Polizei mahnt zur Wachsamkeit

Freiburg (ots)

Ein Dieb hat sich am Freitagmorgen, 21.06.2019, in ein Haus in der Waldshuter Schmittenau geschlichen und einen Geldbeutel gestohlen. Die Hausbesitzerin hatte zwischen 08:00 Uhr und 08:30 Uhr alle Türen und Fenster zum Lüften geöffnet, was der Unbekannte ausnutzte, um in das Haus in der Züricher Straße zu gelangen. Aus der Küche entwendete der Dieb einen in einer Schublade verwahrten Geldbeutel. In der Nachbarschaft fiel ein verdächtiger Mann auf, der einen Nachbarn um Benzingeld anbettelte. Dieser wird als ca. 170 cm groß mit Bauchansatz und Schildmütze beschrieben. Er sprach akzentfrei Deutsch. Am Nachmittag wurde die gestohlene Geldbörse bei der Polizei abgegeben. Das Bargeld fehlte.

Die wichtigsten Tipps Ihrer Polizei:

Achten Sie auf Fremde (auch Fahrzeuge) in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück!

Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei unter 110!

Seien Sie ein aufmerksamer Nachbar und holen Sie ggf. Hilfe!

Verschließen Sie auch tagsüber Wohnungs-/Haustüren sowie Balkon- /Terrassentüren - damit erschweren Sie potentiellen Dieben den Zugang!

Bitte bedenken Sie, dass offene oder gekippte Fenster und Türen situationsbedingt von ungebetenen Gästen zum Einsteigen bzw. Betreten und Durchsuchen der Wohnräumlichkeiten genutzt werden!

Täter agieren auch in Gruppen und gehen arbeitsteilig vor - Vorsicht, bei Tricks und Maschen zum gewollten Ablenken und Irritieren der Opfer!

Täter suchen in der Regel keine aktive Konfrontation mit den Bewohnern, sondern nach Bargeld und Wertgegenständen!

