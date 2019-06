Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lottstetten: Drei Verletzte und zwei Mal Totalschaden durch Verkehrsunfall

Freiburg (ots)

Ein Verkehrsunfall am Samstag, 22.06.2019, bei Lottstetten hat drei Verletzte gefordert. Zwei schwer verletzte Frauen kamen in eine Klinik in die Schweiz, ein leichter verletzter Mann suchte selbstständig ein Krankenhaus auf. Zum Unfall war es kurz vor 13:00 Uhr auf der L 165a gekommen. Diese befuhr eine 53-jährige Smart-Fahrerin in Richtung Nack und bog nach links in Richtung B 27 ab. Dabei kollidierte sie mit einem entgegenkommenden Ford. Neben der Smart-Fahrerin verletzte sich deren Beifahrerin schwer. Der 35 Jahre alte Ford-Fahrer überstand den Zusammenstoß mit leichten Verletzungen, weitere Mitfahrer im Ford blieben unversehrt. An den beiden Fahrzeugen entstanden Totalschäden und mussten von Abschleppdiensten geborgen werden. Die Schadenshöhe liegt bei knapp 20000 Euro. Der Rettungsdienst und die Polizei wurden von der Feuerwehr Lottstetten unterstützt.

