Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Einbruch in Koblenz-Metternich

Koblenz (ots)

Am vergangenen Wochenende, 29.03 - 01.04.2019, kam es zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses "Im Kimmelberg" im Koblenzer Stadtteil Metternich. Unbekannte drangen in die Wohnung ein, aus der dann ein vierstelliger Bargeldbetrag gestohlen wurde. Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, 0261-1032690.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz



Telefon: 0261-103-2013, Georg

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell