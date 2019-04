Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Koblenz: Unfall in der Charlottenstraße

B42 - Wer hatte "Rot"?

Koblenz (ots)

Die Polizei Koblenz bittet um Zeugenhinweise zu einem Unfall, der sich am Montag, 01.04.2019 um 11.40 Uhr im Einmündungsbereich der Charlottenstraße auf die B 42 ereignete. Der Fahrer eines dunklen Opel Combo bog von der Charlottenstraße kommend nach links auf die B 42 in Richtung Stadtmitte ein. Hierbei kollidierte er mit einem grauen VW-Multivan, der die B 42, aus Richtung Pfaffendorfer Brücke kommend, in Richtung Vallendar befuhr. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Beide Fahrzeugführer gaben bei der Unfallaufnahme an, dass "Ihre" Ampel grün zeigte. Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Koblenz 1, Telefon: 0261-1030, in Verbindung zu setzen.

