Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Koblenz Güls - Überfall auf Tankstelle

Koblenz (ots)

Am Samstag, 30.03.2019, kam es um 21.11 Uhr zu einem Raubüberfall auf eine Tankstelle in Koblenz Güls. Zwei männliche Täter bedrohten die Angestellte mit einer Schusswaffe, erbeuteten einen geringen Bargeldbetrag und flüchteten dann zu Fuß. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnten wenig später zwei Personen festgenommen werden. Die 14jährigen Tatverdächtigen werden am heutigen Tage dem Haftrichter vorgeführt.

