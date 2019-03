Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Koblenz - Brand eines Doppelhauses mit verletzter Bewohnerin

Koblenz, Grenzstraße (ots)

Am 30.03.2019, um 06.40 Uhr, kam es in Koblenz-Asterstein zum Brand einer Doppelhaushälfte. Die 90jährige Bewohnerin konnte sich zu einem Nachbarn retten, der dann die Feuerwehr verständigte. Der Brand breitete sich in der Folge teilweise auf die andere unbewohnte Doppelhaushälfte aus. Angaben zu Schadenshöhe und Brandursache liegen derzeit noch nicht vor. Die Bewohnerin wurde bei dem Brand verletzt und musste in ein Koblenzer Krankenhaus eingeliefert werden.

