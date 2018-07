POL-PPRP: Dreiste Erpressung

Speyer (ots) - Eine 70-Jähriger wurde bereits am Samstag (30.06.2018) auf dreiste Art und Weise um 1500 Euro erpresst. Die Seniorin befand sich zwischen 13 und 13.30 Uhr in einem Supermarkt in der Dudenhofer Straße in Speyer, als sie von einer unbekannten Frau angesprochen wurde. Die Unbekannte bedrohte die 70-Jährige damit, dass sie sterben werde, falls die Seniorin ihr keine 1500 Euro geben werde. Eingeschüchtert besorgte die 70-Jährige daraufhin die 1500 Euro und übergab diese an die Betrügerin. Die Übergabe des Bargelds fand auf dem Parkplatz des Supermarkts statt. Anschließend stieg die unbekannte Frau in eine schwarze Limousine, die von einem Mann gefahren wurde. Die Täterin war zwischen 55 und 60 Jahre alt, von kräftiger Statur und circa 1,75 groß. Sie hatte weiße Haare, die zu einem Dutt zusammengebunden waren. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die sich während der Tatzeit auf dem Parkplatz und im Supermarkt (Mix-Supermarkt) aufhielten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

