POL-PDLU: Speyer - Radfahrer nach Unfall gesucht (04-1411)

13.11.2017, 00.35 Uhr Zu spät erkannt hat ein 20-jähriger Peugeot Fahrer einen vorfahrtsberechtigten Radfahrer an der Einmündung Domplatz / Stuhlbrudergasse, als er nach links in Richtung Große Himmelsgasse abbiegen wollte. Der Radfahrer war dunkel gekleidet und hatte an seinem Fahrrad kein Licht an. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Peugeot Fahrer nach links aus und prallte gegen einen Steinpoller. Dabei wurde der PKW so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Schaden: 4000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

