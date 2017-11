POL-PDLU: Speyer - Wohnungseinbruch (00-1411)

Speyer (ots) -

13.11.2017, 09.15 Uhr - 21.30 Uhr Während der Abwesenheit der Bewohner hebelten Unbekannte in der Julius-Leber-Straße ein rückwärtig gelegenes Fenster auf und gelangte so in das Innere der Doppelhaushälfte. Hier öffnete der oder die Täter Schränke und Schubladen und durchsuchte diese. Nach jetzigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

