POL-PDLU: (Maxdorf) - Verkehrskontrollen

Maxdorf (ots) - Insgesamt 22 Beanstandungen stellt die Polizei Maxdorf am gestrigen Montag bei der Überwachung des Kreisverkehrs an der Landstraße 454 in Maxdorf in der Zeit von 11.00 Uhr - 12.00 Uhr fest. Vierzehn Verkehrsteilnehmer werden mit einem Verwarnungsgeld belegt, weil sie den Kreisverkehr verlassen haben ohne dies mit dem Fahrtrichtungsanzeiger anzukündigen. Zwei Fahrzeugführer haben den Sicherheitsgurt nicht angelegt und werden mit EUR 30,- verwarnt. Drei Fahrzeugführer haben die vorgeschriebenen Fahrzeugdokumente nicht mitgeführt, die Fahrzeuge von vier Verkehrsteilnehmern weisen technische Mängel auf was entsprechende Mängelberichte nach sich zieht. Das Telefonieren auf dem Fahrrad zieht für den Betroffenen ein Verwarnungsgeld von EUR 55,- nach sich.

Die Kontrollen werden fortgesetzt.

