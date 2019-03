Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt - Zeugen gesucht

Koblenz (ots)

Ein Motorradfahrer wurde am gestrigen Donnerstag, 28.03.2019, gegen 21.00 Uhr bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Werner-von-Siemens Straße / Schönbornluster Straße in Koblenz leicht verletzt. Dieser war dort in der Werner-von-Siemens Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Ein entgegenkommender Radfahrer, gefolgt von einem Pkw Golf, bogen vor ihm nach links in die Schönbornlusterstraße ein. Plötzlich bremste der Radfahrer, wodurch der Pkw auf der Gegenspur stehen bleiben musste. Der Motorradfahrer versuchte noch den stehenden Fahrzeugen auszuweichen, konnte aber die Kollision mit dem Pkw nicht verhindern. Durch den Sturz erlitt er Prellungen am linken Arm. Der dunkel gekleidete Radfahrer, der auf seinem Rennrad ohne Licht unterwegs war, verließ die Unfallstelle. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Koblenz 2, Telefon: 0261-1032911, in Verbindung zu setzen.

