Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: PKW-Fahrer fuhr nach Verkehrsunfall einfach weiter ohne sich um gestürzten Fahrradfahrer zu kümmern... die Polizei Koblenz sucht Zeugen

Koblenz (ots)

Am Mittwoch, 20.03.2019 gegen 11:00 Uhr, ereignete sich auf der B49 ein Verkehrsunfall bei dem ein Fahrradfahrer verletzt wurde. Ein bislang noch unbekannter PKW-Fahrer befuhr die B49 aus Richtung Koblenz-Moselweiss in Richtung Koblenz-Lay. Hierbei überholte er einen, in gleicher Richtung fahrenden Rennradfahrer mit so wenig Seitenabstand, dass er ihn mit seinem PKW berührte und dieser dadurch stürzte. Hierbei verletzte sich der Radfahrer an Knie und Schulter. Ohne anzuhalten und sich um den Verletzten zu kümmern fuhr der PKW-Fahrer einfach weiter. Es fehlen jegliche Hinweise zum PKW. Daher sucht die Polizei in Koblenz noch Zeugen des Verkehrsunfalls. Hinweise werden unter der Rufnummer 0261-103 0 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Lars Brummer

Polizeipräsidium Koblenz



Telefon: 0261-103-2018

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell