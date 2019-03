Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Frau stürzt auf Zebrastreifen - Zeugen gesucht

Koblenz (ots)

Die Frau beabsichtige am gestrigen Dienstag, 26.03.2019, gegen 07.05 Uhr die Fahrbahn in Höhe des Lebensmitteldiscounters in der Frankenstraße zu überqueren. Von links, aus Richtung Neversstraße näherte sich langsam ein weißer Transporter. In der Annahme, dessen Fahrzeugführer würde anhalten, betrat sie, ihr Fahrrad schiebend, den Fußgängerüberweg. Unmittelbar nachdem sie den Zebrastreifen betreten hatte, gab der Fahrer des Transporters plötzlich Gas. Die 48 Jährige erschreckte sich derart, dass sie stolperte und zu Boden fiel. Der Fahrer des Transporters zog sein Fahrzeug auf die Gegenspur und fuhr auf dieser an der Frau vorbei. Durch den Sturz zog sich die Frau Prellungen an der Schulter und am rechten Fuß zu. Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Koblenz, 0261-1030, in Verbindung zu setzen.

