Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Laptop-Diebstahl aus Schrottcontainer

Koblenz (ots)

Am Montag, 25.03.2019, 06.40 Uhr, wurde der Koblenzer Polizei der Diebstahl von rund 50 verwerteten Laptops aus einem Schrottcontainer vom Wertstoffhof des Kommunalen Servicebetriebs Koblenz in der Fritz-Ludwig-Straße gemeldet. Tatzeit: 23.03.19, 13.00 - 25.03.19, 06.30 Uhr. Der Schrottwert dieser Laptops lässt sich als gering beziffern. Hinweise an die Polizeiinspektion Koblenz 2, Tel. 0261-1032911.

