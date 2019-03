Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Zeugen eines Verkehrsunfalles in Koblenz gesucht...

Koblenz (ots)

Heute gegen 10:15 Uhr kam es an der Ampelanlage auf dem Friedrich-Ebert-Ring / Ecke Bahnhofstraße hier in Koblenz zu einem Verkehrsunfall. Zwei PKW fuhren in die Kreuzung ein und stießen zusammen. Bislang konnte nicht geklärt werden, welcher der beiden Fahrzeugführer das Rotlicht missachtete. Glücklicherweise blieb es bei einem Blechschaden. Durch den Verkehrsunfall entstand ein langer Rückstau. Um den Unfallverursacher bestimmen zu können sucht die Polizei nun nach Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben. Hinweise bitte an die Polizei in Koblenz unter der 0261-103 0.

