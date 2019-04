Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Unfall am Kühkopf - 3 Personen leicht verletzt

Koblenz (ots)

Drei Verletzte, rund 50.000 Euro Sachschaden sind das Resultat eines Verkehrsunfalls, der sich am gestrigen Sonntag, 31.03.2019 um 09.50 Uhr auf der B 327, Hunsrückhöhenstraße in Höhe des Kühkopfs, ereignete. Zwei Pkw waren dort in Richtung Waldesch unterwegs. Zum Unfall kam es, als der erste Pkw nach links in einen Waldweg abbiegen wollte, während der nachfolgende Pkw zum Überholen ansetzte. Der Überholer drehte sich nach der seitlichen Kollision und wurde mit dem Heck in die Leitplanke geschleudert. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Fahrbahn musste von der Berufsfeuerwehr gereinigt werden.

