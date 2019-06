Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Räuberische Erpressung

Kaiserslautern (ots)

Am Samstag, den 22.06.2019, gegen 03:20 Uhr ereignete sich in der Schneiderstraße, Kaiserslautern eine räuberische Erpressung. Zwei 18-jährige Männer, jeweils aus Otterberg und Kaiserslautern wurden von einer fünf bis sechsköpfigen Personengruppe angesprochen und der 18-jährige Mann aus Otterberg wurde aufgefordert sein Handy auszuhändigen. Als dieser sich weigerte wurde er von einzelnen aus der Gruppe geschlagen. Aus Angst vor weiteren Schlägen gab der Mann letztlich sein Handy Apple IPhone X heraus. Hiernach entfernte sich die Personengruppe in unbekannte Richtung. Der Schaden beträgt ca. 1.200,00 Euro. Die Polizei Kaiserslautern fahndet nun unter anderem nach einem ca. 180 cm großen Mann, ca. 20-25 Jahre alt. Auffällig war ein schwarzes Piercing in der Unterlippe. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bitte bei der Polizeiinspektion 1 Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-0 oder per E-Mail pikaiserslautern1@polizei.rlp.de zu melden.

