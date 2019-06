Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Beleidigung zum Nachteil von Polizeibeamten

Kaiserslautern (ots)

Am Samstag, den 22.06.2019, gegen 00:52 Uhr wurde ein 22-jähriger Mann aus Kaiserslautern in der Burgstraße, Kaiserslautern durch eine Polizeistreife dabei beobachtet, wie er einen Fußgängerüberweg bei Rot überquerte. Hierbei schaute er die ganze Zeit in Richtung der Polizeistreife. Der Mann wurde einer Kontrolle unterzogen. Bei dieser verhielt er sich gegenüber den Polizeibeamten provozierend und aggressiv. Letztlich beleidigte er die Polizeibeamten. Auf den Mann kommt nun eine Strafanzeige wegen Beleidigung zum Nachteil von Polizeibeamten zu.

