Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Sperrung nach Unfall

Ludwigshafen (ots)

Eine 25-Jährige befuhr am 13.03.2019 gegen 22:50 Uhr die Rheinallee in Richtung der Kaiser-Wilhelm-Straße. In einer leichten Linkskurve verlor sie aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fuhr gegen eine Seitenwand. Die 25-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3250 Euro. Wegen Aufräumarbeiten nach dem Unfall musste die Fahrbahn ab der Yorckstraße bis Mitternacht gesperrt werden.

