Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Gefährliche Körperverletzung

Kaiserslautern (ots)

Am Samstag, den 22.06.2019, gegen 01:25 Uhr ereignete sich auf dem Rathausvorplatz, Willy-Brandt-Platz, Kaiserslautern eine gefährliche Körperverletzung. Ein 19-jährigen Mann aus Kaiserslautern wurde auf dem Boden liegend von vier Personen geschlagen und getreten. Ein 18-jähriger Mann aus Hettenleidelheim und ein 20-jähriger Mann aus Wattenheim kamen dem Mann zu Hilfe und wurden in der Folge selbst von der Personengruppe angegriffen. Erst bei Eintreffen der Polizeibeamten rannten die Täter weg. Alle Männer erlitten leichte Verletzungen, mussten aber in der Folge nicht ärztlich behandelt werden. Erwähnenswert bleibt, dass der Hauptgeschädigte erheblich alkoholisiert war und auch gegenüber den Polizeibeamten immer aggressiver wurde. Er musste letztlich der Örtlichkeit verwiesen werden. Die Polizei Kaiserslautern fahndet nach den vier Tätern, welche alle im Alter von 17 bis 20 Jahren sein sollen, ca. 170 bis 180 cm groß und südländisches Aussehen haben sollen. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bitte bei der Polizeiinspektion 1 Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-0 oder per E-Mail pikaiserslautern1@polizei.rlp.de zu melden.

