POL-OG: Achern - Gas ausgetreten

Achern (ots) - Der Gasaustritt in einer Gaststätte am Adlerplatz hat am Dienstagabend zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz geführt. Die Wirtin hatte kurz nach 22.30 Uhr Gasgeruch im Gastraum wahrgenommen und hatte vorsorglich ihre Gäste zum Verlassen des Lokals aufgefordert. Hinzugerufene Einsatzkräfte der Feuerwehr Achern riegelten den Zugang zur Gaststätte bis zum Eintreffen des Bereitschaftsdienstes des Gasbetreibers ab. Letztlich konnte durch den Fachmann festgestellt werden, dass aus einer Gastherme des Kachelofens Gas ausgetreten war, was jedoch zu keiner Zeit eine Gesundheitsgefahr für die Besucher und Beschäftigten darstellte. Durch Abdrehen des Haupthahns konnte die Gefahr gebannt werden. Verletzte waren keine zu beklagen.

