Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen: Geparkter Renault beschädigt - Verursacher flüchtet - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Ein in Stühlingen in der Hauptstraße geparkter Renault wurde in der Nacht zum Samstag, 22.06.2019, beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Zwischen Mitternacht und 01:00 Uhr hörte der Renault-Besitzer einen Knall, der mutmaßlich auf eine Kollision zurückzuführen sein dürfte. Der Renault wurde im Bereich der Beifahrertüre massiv beschädigt. Der Sachschaden liegt bei rund 2000 Euro. Möglicherweise wurde der Schaden beim Wenden oder Ausparken von einem Anhänger verursacht. Da der Pkw genau gegenüber einer Gaststätte abgestellt war, hofft die Polizei, dass der Unfall beobachtet wurde. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316 - 201, zu melden.

