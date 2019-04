Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Reifen an einem Pkw auf dem Parkplatz der Polizeistation zerstochen

Landesbergen (ots)

Am 20.04.2019, in der Zeit von 16:30 bis 16:50 Uhr, wurden bei einem silbernen VW Bora die beiden rechten Reifen durch einen unbekannten Täter zerstochen. Auffällig dabei war, dass der Pkw für diese kurze Zeit auf dem Parkplatz der Polizeistation in Landesbergen, Feldstraße 12 in 31628 Landebergen abgestellt wurde. Mögliche Zeugen werden darum gebeten, Hinweise auf den möglichen Täter an die Polizei Stolzenau, 05761/92060 mitzuteilen. P.S. Bei der Geschädigten handelt es sich um keine polizeiangehörige Person

