Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Fahrrad entwendet

Stadthagen (ots)

Bislang unbek. Täter entwendet in der Zeit von So., 14.04.19, 20.00 Uhr bis 22.00 Uhr, das mit einem Kabel- und Speichenschloss gesicherte E-Bike "VICTORIA", Farbe matt/grau, des Geschädigten. Das Rad stand vor dem Gebäude Bahnhofstraße 30 in Stadthagen, in der Nähe des Kinocenters, auf einem Privatgrundstück. An dem Rad/E-Bike fehlte der zur Inbetriebnahme erforderliche Bediencomputer am Fahrradlenker. Die Schadenshöhe beträgt etwa 1000 Euro. Zeugen werden gebeten sich unter Tel. 05721-40040 beim Polizeikommissariat Stadthagen zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Stadthagen

Kriminalermittlungsdienst

POK Köller

Vornhäger Straße 15

31655 Stadthagen



Telefon: 05721/4004-0

Fax: 05721/4004-150

E-Mail: poststelle@pk-stadthagen.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell