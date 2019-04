Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbruch in Zahnarztpraxis

Bad Eilsen (ots)

(ma)

In Bezug auf miserabel angewandte Einbruchstechnik und gering ausgefallener Beute haben Einbrecher in eine Zahnarztpraxis auf der Bahnhofstraße in Bad Eilsen hoffentlich eingesehen, dass Aufwand und Ertrag nicht immer im Verhältnis stehen.

Von Dienstag auf Mittwoch wurde zunächst versucht die Haupteingangstür aufzuhebeln, was misslang. Danach scheiterte man mit weiteren Hebelversuchen an einem Fenster. An einem zweiten Fenster war man schließlich erfolgreich, richtete aber durch die dilettantische Vorgehensweise Schäden am Fensterrahmen an.

Die Beute; eine Kaffeekasse mit 67 Euro.

