POL-F: 181111 - 1083 Frankfurt-Bundesautobahn 648: Rettungshubschrauber im Einsatz

Frankfurt (ots) - (mc) Am Samstagvormittag (10. November 2018) kam es auf der BAB 648 in Richtung Frankfurt zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Mann schwer verletzt wurde. In der Folge musste der Rettungshubschrauber landen.

Gegen 11.15 Uhr verlor der 62-jährige Fahrer eines Volvos, aus bislang ungeklärter Ursache, die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte zuerst gegen die rechte und dann gegen die Mittelschutzplanke. Hierbei wurde der Mann schwer verletzt und später ins Krankenhaus gebracht.

Zwischen 11.30 und 11.50 Uhr wurde die Strecke kurzzeitig gesperrt, um die Landung des Rettungshubschraubers abzusichern.

