POL-F: 181111 - 1081 Frankfurt-Bundesautobahn 661: Vollsperrung nach Ladungsverlust

Frankfurt (ots) - (mc) Am Freitag, den 09. November 2018, verlor ein Lkw seine Ladung auf der BAB 661 in Höhe des Autobahnkreuzes Offenbach in Richtung Egelsbach und verursachte eine Vollsperrung der Autobahn.

Gegen 20.35 Uhr kam ein 58-jähriger Mann aus Richtung A3 und befuhr die Zufahrt zur A661, als der Kastenaufbau seines Iveco Kleinlasters vom Fahrzeug rutschte und auf der linken Fahrspur liegen blieb. In der Folge musste für die Dauer der Unfallaufnahme und Räumung der Streckenabschnitt vollgesperrt werden.

Erst gegen 22.15 Uhr waren die Aufräumarbeiten abgeschlossen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell