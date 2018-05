POL-PDMT: Giesenhausen - Brand eines Altkleidercontainers

Giesenhausen (ots) - Am Montag, 30.04.18, 21.10 Uhr, wurde hiesiger Polizeiinspektion der Brand eines Altkleidercontainers in Giesenhausen mitgeteilt. Den ersten Ermittlungen zur Folge, warfen Kinder einen noch glühenden Ast in den Container, der daraufhin zu brennen begann. Der Brand konnte frühzeitig gelöscht werden, es entstand geringer Sachschaden.

