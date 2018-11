POL-F: 181111 - 1082 Frankfurt-Nordend: Wahlkampfhelfer attackiert

Frankfurt (ots) - (mc) Zwei Männer wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag (10. November 2018) beim Abbau von Wahlplakaten auf der Nibelungenallee angegriffen.

Gegen 00.15 Uhr nahmen sie die Plakate ab, als eine Gruppe von sechs bis acht Männern die Personen zunächst verbal, dann körperlich anging. Mit Fäusten und mutmaßlich mit einer Bierflasche schlugen sie auf die Wahlkampfhelfer im Alter von 23 und 57 Jahren ein und verletzten sie leicht.

Erst als einer der Opfer ein Tierabwehrspray einsetzte, entfernten sich die mutmaßlichen Schläger vom Tatort.

Die Polizei sucht nun nach den Männern, die wie folgt beschrieben werden: Die sechs bis acht Männer hatten ein west- und osteuropäisches Erscheinungsbild und sollen zwischen 20 und 30 Jahren alt sein. Einer hatte eine kräftige Figur, einen Bart und war mit einer schwarzen Lederjacke bekleidet. Ein anderer trug eine rote Bomberjacke. Zwei weitere Männer führten Fahrräder mit sich.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich mit Hinweise unter der Rufnummer 069 / 755 - 10200 zu melden.

