POL-NI: Festnahme nach Raub auf Taxifahrer

Bückeburg (ots) - (ma)

Ein 28jähriger Mann aus Stadthagen ist gestern Morgen gegen 05.30 Uhr nach einem Raubüberfall auf einen Taxifahrer in Bückeburg auf der Flucht im Obernkirchner Ortsteil Gelldorf festgenommen worden.

Der Stadthäger entschloss sich gegen 04.00 Uhr ein Taxi am Mindener Bahnhof zu ordern, um nach Bückeburg gebracht zu werden.

In Bückeburg angekommen wurde der 63jährige Mindener Taxifahrer von dem Täter im Schwieringweg mit einer Bierflasche bedroht und zur Herausgabe von Bargeld gezwungen.

Der Stadthäger flüchtete zu Fuß und nahm sich am Bückeburger Bahnhof erneut ein Taxi, um nach Stadthagen gebracht zu werden.

Die Polizei fahndete mittlerweile mit mehreren Streifenwagen und einem Hubschrauber nach dem Flüchtenden.

Auf der Bundesstraße 65 sprang der 28jährige aus dem langsam fahrenden Taxi und versuchte sich vor der Polizei und insbesondere vor dem über ihn kreisenden Hubschrauber zu verstecken.

In der Grundstraße in Gelldorf fiel der Flüchtende einem Anwohner auf, wie er sich auf einem Privatgrundstück auf einer Terrasse in einer Hecke versteckte, wo er gegen 05.15 Uhr von der Polizei festgenommen werden konnte.

"Der Täter, gegen den Ermittlungen wegen Räuberischen Diebstahls eingeleitet wurden, stand unter Alkoholeinfluss und mit hoher Wahrscheinlichkeit hatte er zudem Drogen konsumiert", so der Pressesprecher der Polizei Bückeburg, Matthias Auer.

Der Festgenommene wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bückeburg dem Haftrichter beim Amtsgericht Bückeburg vorführt. Der Haftrichter erließ einen Haftbefehl gegen den Stadthäger, der in die Justizvollzugsanstalt nach Hannover verbracht wurde.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bückeburg

Ulmenallee 9

31675 Bückeburg

Matthias Auer

Telefon: 05722/9593-154

E-Mail: matthias.auer@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell