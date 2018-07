POL-NI: Nienburg/Hoya-Zwei Unfallfluchten im ruhenden Verkehr

Nienburg (ots) - (BER)Die Beamten der Polizeidienststellen in Nienburg und in Hoya ermitteln in zwei Fällen von Unerlaubten Entfernens vom Unfallort am 04.07.2018 und am 05.07.2018. Am Mittwochmittag, 04.07.2018, gegen 13.00 Uhr hatte der Fahrer eines Renault sein Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes am Sorenkamp in Nienburg geparkt. Gegen 14.00 Uhr fuhr er zurück nach Hause. Am nächsten Morgen stelle er Beschädigungen am Heck fest, die ein unbekannter Fahrer auf dem Parkplatz verursacht haben musste. Am Donnerstagnachmittag, 05.07.2018, zwischen 15.30 und 17.15 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Pkw-Fahrer einen in Hoya, Rosenstraße abgestellten Ford Fiesta links am Heck. Beide Unfallverursacher ermöglichten nicht die Personalienfeststellung, sondern entfernten sich von den Unfallstellen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion in Nienburg unter 05021 / 97780 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Axel Bergmann

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

Presse-und Öffentlichkeitsarbeit

Amalie-Thomas-Platz 1

31582 NIENBURG



Telefon: +49 5721/4004-107 und +49 5021 9778-104

Fax: +49 5721 4004-250

Mobil: +49 1759324536

Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell