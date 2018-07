POL-NI: Hoya-Verkehrsunfallflucht durch LKW-Fahrer

Nienburg (ots) - (BER)Am Donnerstagmorgen, 28.06.2018, gegen 10.40 Uhr, wurde der Polizei durch eine aufmerksame Zeugin ein unerlaubtes Entfernen vom Unfallort gemeldet. Die Frau hatte beobachtet, wie in Hoya, Einmündung der Knesestraße zur Langen Straße, eine Sattelzugmaschine samt Auflieger beim Abbiegen ein Verkehrszeichen beschädigte und der Fahrer seine Fahrt fortsetzte, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Vom Auflieger ist nur bekannt, dass dieser in orange / grau lackiert war. Die bisher überprüften, von den Zeugen angegebenen, Kennzeichen stimmen leider nicht mit entsprechenden Fahrzeugen überein. Weitere Zeugen für diese Unfallflucht werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Hoya unter Tel: 04251/934640 in Verbindung zu setzen.

