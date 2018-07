POL-NI: Firmenfahrzeug aufgebrochen

Bad Eilsen/Heeßen (ots) - (ma)

Aus einem Kleintransporter, der in Heeßen auf der Bergstraße abgestellt war, wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein Trennschleifer entwendet. Zuvor wurde das Schloss an der Seitenschiebetür des Pkw aufgebrochen, um so in das Fahrzeuginnere des Firmenfahrzeugs einzudringen.

Der gestohlene Trennschleifer hat einen Zeitwert von 4oo Euro.

