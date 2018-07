POL-NI: Diebe entwenden Rußpartikelfilter von abgestellten Mercedes-Transportern

Rodenberg (ots) - (Ar.) Mit einem eher ungewöhnlichen Fall von Fahrzeugteilediebstahl beschäftigt sich seit gestern die Bad Nenndorfer Polizei. Am Dienstag, dem 03.07.18, gegen 08.20 Uhr, teilte eine in der Rodenberger Gutenbergstraße angesiedelte Druckerei dem Polizeikommissariat Bad Nenndorf mit, dass in der Nacht zuvor unbekannte Diebe von auf dem frei zugänglichen Firmengelände am Vorabend, gegen 18.00 Uhr, abgestellten fünf firmeneigenen Transportern der Marke Mercedes-Benz Sprinter Teile der Abgasanlage entwendet hätten. Vor Ort und durch Nachfrage bei einer Mercedes-Benz Niederlassung wurde ermittelt, dass es sich bei den entwendeten Komponenten um Russpartikelfilter, also einem Teil der Abgasreinigungsanlage der Dieselmotoren der Transporter handelt. Die Teile wurden mit samt der zugehörigen Verkabelung und Sensoren unter dem Fahrzeugboden ausgebaut, so dass ein Schaden von ca. 3000 EUR pro Fahrzeug, also insgesamt 15000 EUR entstanden sein dürfte. Da es sich um insgesamt fünf Transporter handelt, dürfte der Ausbau einige Zeit in Anspruch genommen haben. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Wem ist in der Nacht zum Dienstag oder auch bereits am Montag, in den Abendstunden, etwas Ungewöhnliches auf dem Firmengelände aufgefallen? Von Interesse sind insbesondere verdächtige Personen oder Fahrzeuge. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Bad Nenndorf, Tel. 05723/9461-0, oder die Polizeistation Rodenberg, Tel. 05723/913333, entgegen.

